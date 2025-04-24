شكرا لقرائتكم خبر عن نيوجيرسي.. إجلاء الآلاف وانقطاع الكهرباء بسبب حريق غابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اضطُر نحو 3000 من سكان ولاية نيوجيرسي شرقي الولايات المتحدة إلى إخلاء منازلهم بسبب الانتشار السريع لحريق غابات أتى على أكثر من 3 آلاف هكتار، ويهدد أكثر من 1300 مبنى، وفق السلطات.

ومساء الثلاثاء تمكن عناصر الإطفاء من احتواء نسبة 10% من الحريق الذي اندلع في مقاطعة أوشن، شمال شرق الولاية، وفق إدارة مكافحة الحرائق.

النيران تهدد 1320 مبنى

وقالت الإدارة إنه جرى إجلاء نحو 3000 من السكان، وإن النيران تهدد نحو 1320 مبنى بعد أن دمرت 8500 فدان (3440 هكتارًا).

وأكدت فتح عدد من الملاجئ لإيواء من جرى إجلاؤهم.

وفي لاسي وأوشن المتضررتين، أعلنت الشرطة الأربعاء رفع أوامر الإجلاء، لكنها طلبت من السكان الذين يرغبون في العودة إلى منازلهم توخي الحذر بسبب كثافة الدخان.



وذكرت شركة جيرزي سنترال باور آند لايت للكهرباء على منصة إكس، أنها قطعت الكهرباء عن نحو 25 ألف مشترك بناء على طلب أجهزة مكافحة الحرائق.

كما أُغلقت عدة طرق أمام حركة المرور مساء الثلاثاء.

مسارات طويلة من النيران

وأظهرت صور بثتها قنوات تليفزيونية خلال الليل مسارات طويلة من النيران، تعلوها سحب كثيفة من الدخان.

ويجري حاليًا التحقيق في أسباب الحريق، وفق المصدر ذاته.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق اندلع في غابة الصنوبر في نيوجيرزي، وهي واحدة من أكبر المناطق المحمية على الساحل الشرقي للبلاد، حيث أُعلنت حالة التأهب بسبب الجفاف في مارس.

وتُعد مقاطعة أوشن وجهة سياحية تقع بين مدينتي أتلانتيك ونيويورك التي تبعد منها 110 كيلومترات.