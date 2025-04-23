شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والغرامة لمن يمارس الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد دون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالأمس الثلاثاء احتفال وزارة الأوقاف بـ تخرج دورة الأئمة الجدد بالأوقاف، دفعة: "الإمام محمد عبده"، يذكر أن الدورة بالتعاون بين وزارة الأوقاف والأكاديمية العسكرية المصرية، بهدف صياغة برنامج تدريبي متكامل لتأهيل الأئمة دينيًا وثقافيًا وسلوكيًا، وتعزيز قدرتهم على التواصل الفكري والاجتماعي.



في هذا السياق نقدم نص القانون في عقوبة مزاولة مهنة الخطابة وممارسة أداء الدروس الدينية بالمساجد دون ترخيص كما نص عليها قانون 51 لسنة 2014 في مادته الخامسة وهى كالآتى:

المادة الخامسة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس، مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهرى من غير الفئات المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به .