شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهوري: مبادرة "دورك" تهدف لتدريب وتأهيل وإعداد 5 آلاف شاب والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة إيمان طلعت عضو أمانة التخطيط والتطوير المركزية بحزب الشعب الجمهوري، إن الحزب يقوم بمبادرات تنقسم لشقين، منها ما يتعلق بالجانب السياسى والتثقيفى للشباب، وأخرى تلمس الجانب المجتمعى والخاص بالشارع المصرى.

وأضافت إيمان طلعت، خلال حلولها ضيفة ببرنامج الشارع النيابى بقناة إكسترا نيوز، أن الحزب يهتم دائما بالإعداد والتأهيل الجيد للكوادر الحزبية، لافتة إلى أنه من المبادرات الهامة التى عمل عليها الحزب خلال العام الماضى مبادرة "دورك"، وهى تهدف لتدريب وتأهيل وإعداد 5 آلاف شاب.

وأوضحت إيمان طلعت أن التأهيل والتدريب لهذا العدد من السباب ينقسم لجزأين الأول تدريبهم على المجالس المحلية والعمل العام، والثانى إدارة الحملات الانتخابية، لافتة إلى أنه فى البداية كانت جلسات تجريبية لشباب أمانات المحافظات، ثم الانتقال لورش العمل لتطبيق ما تم الحديث عنه فى الجزء الخاص بالمجالس المحلية.



