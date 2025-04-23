وزير الخارجية الباكستاني: اجتماع الخميس للجنة الأمن القومي في باكستان للرد على الهند

اعلن نائب رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية اسحق دار أن "لجنة الأمن القومي التي تضم مسؤولين مدنيين وعسكريين كبارا ستجتمع الخميس للرد على بيان الحكومة الهندية".

وكانت قد أعلنت نيودلهي تعليق العمل بمعاهدة استراتيجية لتقاسم المياه مع باكستان، إضافة الى إغلاق معبر بري رئيسي بين البلدين، وذلك جراء هجوم دموي على مدنيين منذ أعوام في كشمير الهندية.

وكان قد أعلن وكيل وزير الخارجية فيكرام ميسري، للصحافيين في نيودلهي، أن معبر "أتاري-واجا الحدودي سيُغلق على الفور"، مشيراً إلى أن "حاملي وثائق السفر الصالحة يمكنهم العودة قبل الأول من أيار المقبل".

ووفقاً لميسري، سيتم أيضاً "تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، بأثر فوري، إلى أن تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود".

وأمرت الهند، كذلك، الملحقين العسكريين الباكستانيين وغيرهم من المسؤولين العسكريين في نيودلهي بالمغادرة في غضون أسبوع، على أن تسحب أيضاً مستشاريها الدفاعي والبحري والجوي من باكستان.