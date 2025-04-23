الكرملين: روسيا ستوفد وزيرة الثقافة لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن "وزيرة الثقافة الروسية (أولغا) ليوبيموفا وبقرار من بوتين ستحضر مراسم جنازة البابا فرنسيس هذا الأسبوع". وجاء إعلان موسكو تمثيلها المنخفض نسبيا في المراسم في حين سيتدفق قادة دول العالم إلى الفاتيكان السبت لحضور الجنازة. وقال بيسكوف في تصريح لوكالات أنباء روسية إن "وزيرة الثقافة، ستمثّل روسيا في جنازة البابا فرنسيس". ولم يزر بوتين أي بلدان غربية منذ بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في شباط 2022. وكان الكرملين أعلن الأربعاء أن بوتين لا يعتزم حضور مراسم الجنازة. والتقى بوتين البابا فرنسيس ثلاث مرات في أعوام 2013 و2015 و2019.

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