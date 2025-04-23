شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبهة الوطنية" يناقش تجارب دعم الطاقة ويضع رؤية شاملة لمواجهة الإهدار والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة الطاقة والتعدين بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا برئاسة المهندس عبدالله غراب، لمناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الطاقة في مصر.

وتناول الاجتماع تجارب عدد من الدول في سياسات دعم الطاقة، بهدف الاستفادة من النماذج الناجحة وتفادي التحديات التي واجهتها بعض الأنظمة. كما ناقشت اللجنة السُبل المثلى لمواجهة ظاهرة إهدار الطاقة، ووضعت ملامح أولية لرؤية وطنية تُعزز من كفاءة استهلاك الطاقة وتُشجع على الاستخدام الرشيد لها في مختلف القطاعات.

وأكد غراب على أهمية وضع قاعدة بيانات دقيقة لاحتياجات السوق من الطاقة، بما يُسهم في توجيه الاستثمارات بشكل فعال وتخطيط السياسات المستقبلية على أسس علمية، كما شدد على ضرورة التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعم الابتكار في هذا المجال بما يتماشى مع التوجهات العالمية وجهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص حزب الجبهة الوطنية على المساهمة في صياغة سياسات فاعلة تدعم أمن الطاقة وتحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.