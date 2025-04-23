شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران يلتقى نائب رئيس الاتحاد الدولى للنقل الجوى والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار الحرص على تعزيز سبل التعاون بين مصر للطيران والاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA استقبل الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران كامل العوضى نائب رئيس الاتحاد الدولى للنقل الجوى لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء العديد من الموضوعات الهامة ومستجدات صناعة النقل الجوى بالمنطقة العربية والشرق الأوسط وكذلك التحديات التى تواجه شركات الطيران وتأثيرها على إيرادات شركات الطيران بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون فى مجال أمن وسلامة الطيران.



ومن جانبه أكد العوضى على أهمية التعاون بين الناقل الوطنى مصرللطيران والإتحاد الدولى للنقل الجوى خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من خبرات IATA فى خدمة المسافرين حول العالم مؤكدًا على دعم الإتحاد الدولى للنقل الجوى لخطة التطوير والتحديث التى تقوم بها مصر للطيران فى مختلف الأنشطة والمجالات.