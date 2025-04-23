شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق عبد العزيز: لابد من غزو الصحراء لتحقيق تنمية حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بضرورة استغلال الدعم غير المحدود الذي توفره توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف مجالات التنمية، وعلى رأسها التنمية الزراعية، مؤكداً أن مصر محظوظة بوجود رئيس يستمع ويستجيب لصوت المواطن، ومجلس الشيوخ في مقدمته.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة حول “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025".

وأشاد عبد العزيز بمحتوى الدراسة، مؤكداً أنها قدمت حلولاً وبدائل متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الأمن الغذائي لا ينفصل عن القطاع الزراعي الذي يعد ركيزة رئيسية في هذا الإطار.

وتوجه رئيس برلمانية الوفد بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بتوجيهاته الأخيرة استجابةً لما أثاره النائب محمد غالي بشأن الإفراج الجمركي، معتبرًا أن الرئيس السيسي أرسى تقليدًا إيجابيًا في التفاعل مع أصوات النواب ومقترحاتهم.

وشدد عبد العزيز على أن الرقعة الزراعية في مصر تتآكل حتمًا بفعل عوامل عديدة، من بينها تقسيم الأراضي عبر الميراث، وهو ما يتطلب التحرك سريعًا نحو "غزو الصحراء" وتأسيس مجتمعات زراعية جديدة، داعيًا إلى تقديم حوافز حقيقية تشجع على الاستثمار في هذه المجتمعات وتحقيق تنمية مستدامة.