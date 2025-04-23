زلزال قوي يضرب تركيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بلغت شدته المبدئية 6.2 درجة على مقياس ريختر، مدينة إسطنبول التركية، بحسب ما أعلنته هيئة إدارة الطوارئ التركية. ويقع مركز الزلزال في بحر مرمرة قبالة إسطنبول. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.
ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بلغت شدته المبدئية 6.2 درجة على مقياس ريختر، مدينة إسطنبول التركية، بحسب ما أعلنته هيئة إدارة الطوارئ التركية. ويقع مركز الزلزال في بحر مرمرة قبالة إسطنبول. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية