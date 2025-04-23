زلزال قوي يضرب تركيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بلغت شدته المبدئية 6.2 درجة على مقياس ريختر، مدينة إسطنبول التركية، بحسب ما أعلنته هيئة إدارة الطوارئ التركية. ويقع مركز الزلزال في بحر مرمرة قبالة إسطنبول. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.