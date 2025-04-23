شكرا لقرائتكم خبر عن صور| زلزال تركيا.. الذعر يسيطر على سكان إسطنبول بعد هزة أرضية عنيفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سادت حالة من الذعر عقب زلزال عنيف ضرب تركيا بقوة 6.2 درجة، بالقرب من مدينة إسطنبول.

وتعيد هذه الهزة الأرضية العنيفة التذكرة بـ "زلزال تركيا" المدمر الذي ضرب البلاد في عام 2023 م. زلزال تركيا وسوريا وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، مركزه على بعد 37 كم (23 ميل) شمال غرب غازي عنتاب، في 6 فبراير 2023، الساعة 04:17 صباحًا، جنوب ووسط تركيا وشمال وغرب سوريا.

وبعده مباشرة، زلزال أخر بقوة 7.7 درجة، على بعد 95 كم (59 ميل) من الأول، ووقعت أضرار واسعة النطاق وعشرات الآلاف من القتلى.

الأضرار الكارثية كانت واسعة النطاق في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 350.000 كيلومتر مربع، أي بحجم ألمانيا تقريبًا، بما أثر على ما يقدر بنحو 14 مليون شخص، أو 16% من سكان تركيا. لا أنباء عن أضرار "حتى الآن"

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار حتى الآن - سلطات اسطنبول، بحسب ما أوردته "BBC".

وقال مسؤولون في ولاية إسطنبول إنهم لم يتلقوا أي تقارير عن أضرار ناجمة عن الزلزال حتى الآن.

وتستمر السلطات في مسح المدينة وتطلب من أفراد الجمهور مرة أخرى عدم الاقتراب من المباني التي قد تتضرر.