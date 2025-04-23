شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.02 درجة يضرب تركيا قرب مدينة إسطنبول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الأنباء "رويترز" إن زلزال شديد ضرب دولة تركيا بقوة 6.2 درجة، قرب إسطنبول.

زلزال تركيا وسوريا



وبعده مباشرة، زلزال أخر بقوة 7.7 درجة، على بعد 95 كم (59 ميل) من الأول، ووقعت أضرار واسعة النطاق وعشرات الآلاف من القتلى.

الأضرار الكارثية كانت واسعة النطاق في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 350.000 كيلومتر مربع، أي بحجم ألمانيا تقريبًا، بما أثر على ما يقدر بنحو 14 مليون شخص، أو 16% من سكان تركيا.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، مركزه على بعد 37 كم (23 ميل) شمال غرب غازي عنتاب، في 6 فبراير 2023، الساعة 04:17 صباحًا، جنوب ووسط تركيا وشمال وغرب سوريا.وبعده مباشرة، زلزال أخر بقوة 7.7 درجة، على بعد 95 كم (59 ميل) من الأول، ووقعت أضرار واسعة النطاق وعشرات الآلاف من القتلى.الأضرار الكارثية كانت واسعة النطاق في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 350.000 كيلومتر مربع، أي بحجم ألمانيا تقريبًا، بما أثر على ما يقدر بنحو 14 مليون شخص، أو 16% من سكان تركيا.

تصاعد وتيرة الزلازل

ومنذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات وتنوع مواقعها إذ يشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.

أنواع الزلازل المختلفة

تُصنَّف الزلازل بناءً على أسبابها إلى عدة أنواع، أبرزها:

1. الزلازل التكتونية: تحدث نتيجة حركة الصفائح التكتونية وانزلاقها على طول الفوالق.

2. الزلازل البركانية: تنجم عن النشاط البركاني، حيث تؤدي حركة الصهارة إلى توليد اهتزازات.

3. الزلازل المستحثة: تنتج عن الأنشطة البشرية مثل بناء السدود أو استخراج الموارد الطبيعية.

تشير الدراسات إلى أن عدد الزلازل الكبيرة «بقوة 7 درجات فأكثر» ظل ثابتًا نسبيًا على مر العقود. ومع ذلك، فإن زيادة وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة أسهمت في زيادة الوعي والتغطية الإعلامية للزلازل عند حدوثها.

أما بالنسبة للزلازل الأقل في القوة فهناك زيادة ملحوظة فيها ومن أسبابها النشاط الإنساني المتعلق بشق الطرق وأعمال التفجير الإنشائي والإستكشافي واستخراج النفط والغاز وغيرها.

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