رياح خماسينية حارّة وجافة وليس عاصفة رملية تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة حتى صباح يوم غد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط برياح خماسينية حارّة وجافة (وليس عاصفة رملية)، ناشطة ومحمّلة بالغبار، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة واجواء سديمية عابقة، وتستمر حتى صباح يوم غد الخميس، حيث ويتحوّل الطقس إلى متقلّب وممطر أحياناً، بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية، متمركز حالياً غرب تركيا، مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبياً، تؤدي الى طقس متقلب مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان غدا الخميس غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع نسبة رطوبة مرتفعة وغبار في الأجواء وضباب كثيف، بدءاً من المرتفعات المنخفضة، تسوء معه الرؤية وتبقى الأجواء سديمية. تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لكن تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة أحياناً، وتبقى الرياح ناشطة حيث تصل سرعتها لحدود ال ٥٠ كلم/س".

ولفتت الى أن "طقس الجمعة غائم جزئياً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، والتي تعود لتلامس معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية".

واضافت أن "طقس السبتل غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها، يتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة اعتباراً من الظهر".