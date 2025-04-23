المطران ابراهيم احتفل بعيد القديس جاورجيوس في تربل: عيشوا هذه الليلة كالتزام جديد تجاه رعيتكم

احتفل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم بعيد القديس جاورجيوس في كنيسة القديس جاورجيوس في بلدة تربل. وترأس القداس الإحتفالي ليلة العيد.

واشار في عظته الى ان "في هذه الليلة المباركة، ونحن نتهيّأ للاحتفال غدا بعيد شفيعكم وشفيع هذه الكنيسة المباركة، القديس جاورجيوس العظيم في الشهداء، تتعانق في قلوبنا نغمة الفصح المجيد التي ما زالت تتردّد منذ يوم أمس، مع ترنيمة الدم والبطولة التي رنّمها هذا القديس الشهيد، الذي ما زال صوته يعلو في كلّ الأزمنة صارخًا: "الحقّ لا يُباع، والإيمان لا يُساوم عليه، والمسيح هو الحياة، حتى لو كلّفني الموت!".

ولفت الى اننا "دخلنا زمن القيامة، والقيامة ليست حدثًا ماضيًا، بل هي نورٌ حاضر، يمنحنا قوة الانبعاث رغم الصليب، ويفتح أمامنا أبواب الشجاعة وسط الألم. وهكذا عاش مار جرجس، لا كجندي في بِلاط الإمبراطور فقط، بل كجندي في جيش المسيح، يحمل صليب الشهادة ويرتدي دِرعَ الإيمان. لم يتراجع أمام التهديد، لم يساوم على ولائه للمسيح، ولم يتنازل عن الحقّ، ولو كلّفه ذلك تعذيبات لا يُحتمل ذكرها".

واضاف، "في عيد شفيعكم، عيشوا هذه الليلة لا فقط كذكرى، بل كالتزام جديد تجاه رعيتكم، وكنيستكم. فالحياة الرعوية ليست مسؤولية شخص واحد، بل مسؤولية جماعة تسير معًا نحو السماء. لنكن شهودًا للقيامة، كما كان مار جرجس، ولنحبّ بعضنا بعضًا كما أوصانا المسيح".