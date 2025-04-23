وزير النقل التركي: لم نرصد أي أضرار ناجمة عن زلزال اسطنبول بالمطارات والقطارات والمترو وعلى الطرق السريعة

أعلن وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أنه لم يتم رصد أي أضرار في المطارات أو شبكات القطارات والمترو، أو على الطرق السريعة جراء زلزال إسطنبول.

وسبق أن دعت الرئاسة التركية وسائل الإعلام إلى تجنب نشر المعلومات المضللة بشأن الأنباء المتعلقة بزلزال إسطنبول. وأكدت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتابع عن كثب تطورات الزلزال ويشرف على التنسيق بين المؤسسات المعنية.