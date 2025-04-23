افادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن "هزة ارتدادية ثانية بقوة 4.9 درجات قبالة سواحل بويوك تشكمجة شمال اسطنبول"، محذرة من "دخول المباني المتضررة من زلزال اسطنبول المهددة بالانهيار". وكان قد اعلن وزير الداخلية التركي، عن "زلزال بقوة 6.2 درجة وقع في منطقة سيليفري على بحر مرمرة في اسطنبول"، مشيرا الى أن "فرق إدارة الكوارث والطوارئ بدأت عمليات المسح الميداني".

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الكوارث والطوارئ التركية: هزة ارتدادية ثانية بقوة 4.9 درجات وتحذير من دخول المباني المتضررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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