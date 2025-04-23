دعت الرئاسة التركية وسائل الإعلام إلى تجنب نشر المعلومات المضللة بشأن الأنباء المتعلقة بزلزال إسطنبول. وأكدت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتابع عن كثب تطورات الزلزال ويشرف على التنسيق بين المؤسسات المعنية.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة التركية: ندعو المؤسسات الإعلامية لتجنب التضليل في ما يتعلق بالأنباء الخاصة بزلزال اسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.