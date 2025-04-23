وزير الخارجية الروسي: جولة جديدة من المباحثات الروسية الأميركية ستعقد قريبا

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن ان "جولة جديدة من المباحثات الروسية الأميركية ستعقد قريبا". وفي وقت سابق قال لافروف، إن "موسكو وواشنطن تستعدان لعقد اجتماع جديد من أجل إزالة الخلافات في العلاقات الثنائية وتنسيق الاتصالات"، موضحا أن "اجتماعاً عقد في إسطنبول، ويجري الآن الإعداد لاجتماع ثان".

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