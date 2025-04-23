"رويترز" عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني: مستعدون للتفاوض وليس الاستسلام

نقلت وكالة "رويترز" عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني، قوله "اننا مستعدون للتفاوض وليس الاستسلام"، مشيرا الى ان "لن يكون هناك اتفاق يمكن روسيا من مواصلة العدوان".
واكد ان "شعبنا لن يقبل بصراع مجمد يقدم على أنه سلام ولن نعترف باحتلال القرم"، لافتا الى ان "اذا لم نمنح عضوية في الناتو فسنحتاج إلى ضمانات أمنية ملزمة لردع أي عدوان مستقبلي".
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