الاتحاد الأوروبي يغرّم شركة أبل 500 مليون يورو وميتا 200 مليون يورو لخرقهما قوانين المنافسة

فرض الاتحاد الأوروبي غرامتين يبلغ مجموعهما 700 مليون يورو على شركتي أبل وميتا، لاختراقهما قواعد المنافسة الرقمية في التكتل، ما قد يثير غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفرضت المفوّضية الأوروبية غرامة مقدارها 500 مليون يورو على أبل، على خلفية بنود غير عادلة في متجر التطبيقات الخاص بها، على حساب مقدّمي التطبيقات وعملائهم. كذلك، فرضت على شركة ميتا غرامة 200 مليون يورو بسبب انتهاكها قانونا يتعلّق باستخدام البيانات الشخصية.
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