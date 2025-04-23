شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى: المشروعات القومية نجحت فى الحد من أزمات الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

وجه النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على دورهم في المشروعات العملاقة التي شهدتها مصر، على الرغم من التحديات غير المسبوقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه المشروعات التي شهدتها مصر نجحت في الحد من مشكلات الأمن الغذائي، قائلا:" ما زال أمامنا الكثير في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في ظل استمرار التحديات الراهنة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة كشفت التحديات، وفي نفس الوقت تضمنت عددا من التوصيات التي تسير بنا على الطريق الصحيح من أجل تحقيق الأمن الغذائي.