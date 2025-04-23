شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ مهنئا العمال بعيدهم: بكم سنصل بمصر لمكانتها الرائدة والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فى مستهل الجلسة العامة اليوم: "ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، ويسعدنى ويسعد نـواب مجلـــس الشيــوخ أن نتقدم لرجال قواتنا المسلحة البواسل ضباطا وجنودا، بالتهنئة الخالصة بهذه المناسبة العظيمة، وذلك لدورهــم البطولى والشجاع فى الدفاع عن أمن الوطن وعزته وكرامته، والذين سجلوا صفحات خالدة فى التاريخ العسكرى بجسارة وبسالة المقاتل المصرى وانتصاراته.

وتابع عبد الرازق: "كما تحتفل مصر والعالم كله أيضاً فى الأول من شهر مايو القادم بعيـــد العمـــال، وهـــو اليـــوم الذى تحتفـــل بـــه أغلـــب دول العالم، وتقـــوم فيــــه العديـــد مـــن المنظمات، خاصة العمالية منها، بإقامة الفعاليات المختلفة احتفاءً بالعمال، وذلك تقديراً لدورهم فى نهضة وتقدم جميع الأمم وازدهارها، وعرفاناً بما يقدمونه من تضحيات فى سبيل رفعة شأن أوطانهم".

واستكمل: "فتحية تقدير وعرفان لجميع عمال العالم، ولعمال مصر علـــى وجه الخصــوص فــى يوم عيدهم، فنحن بكــم ومعكــم سنصل بمصر إلى مكانتها الرائدة التى تستحقها بين دول العالم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الرخاء والإزدهـار على مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية".