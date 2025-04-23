شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة القبائل والعائلات بالجبهة الوطنية تناقش خطة عملها وتعزيز تواجدها والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة شئون القبائل والعائلات المصرية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، اجتماعها التنظيمي الأول بعد إعادة التشكيل برئاسة النائب فايز أبو حرب وبحضور السيد القصير الأمين العام للحزب وعدد من الأمناء المساعدين ومسؤولي المتابعة بالمحافظات، وذلك لوضع خطة العمل للفترة المقبلة، ومناقشة أولويات التحرك الميداني والتنظيمي، وذلك فى إطار الخطة الشاملة التى أعدها حزب الجبهة الوطنية لتعزيز حضوره في الشارع، وترسيخ دوره في القضايا الوطنية والتنموية خاصة في المناطق التي تمثل فيها القبائل والعائلات العمود الفقري للمجتمع.

وشدد القصير خلال كلمته على أهمية دور القبائل والعائلات المصرية كركيزة أصيلة في النسيج الوطني، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعميق التواصل مع العواقل وشيوخ القبائل، وتعزيز حضورهم في الحياة السياسية والاجتماعية والتنموية.

وأكد القصير على ضرورة بناء شبكة تواصل فعالة بين أعضاء الحزب وأبناء القبائل في مختلف المحافظات، من خلال الجمع بين الوسائل الميدانية والتقنيات الحديثة لتقديم الدعم والمساندة في مختلف القضايا والتعرف على احتياجات المواطنين من قلب مجتمعاتهم.

وقال النائب فايز أبو حرب، إن المرحلة الحالية تشهد استكمال تشكيل الأمانات على مستوى المحافظات تمهيدًا لعقد اجتماع عام موسع يناقش آليات التحرك وتوزيع التكليفات ووضع الخطط التفصيلية لتثبيت حضور الحزب في مناطق الامتداد القبلي والعائلي، لافتا إلى أن خطة العمل تتضمن عددًا من المحاور أبرزها تعزيز التواصل مع القبائل على مستوى الجمهورية وحصر مشكلاتهم والتفاعل معها، وتنظيم ورش عمل وندوات تسلط الضوء على تاريخ وأصالة القبائل المصرية وعاداتها وتقاليدها، ونشر الوعي بين الشباب بشأن القيم الأصيلة ،ودور القبائل في بناء صورة إيجابية للدولة المصرية، وإطلاق حملات توعية بالقيم الوطنية والمواطنة الفاعلة، تنظيم ملتقيات استثمارية سنوية تهدف إلى دعم المشروعات المحلية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية، إعداد برامج لتأهيل الشباب لسوق العمل والمشاركة في العملية الاقتصادية والاستثمارية.

كما شهد الاجتماع نقاشًا واسعًا بين الحضور حول آليات التنسيق بين الأمانة المركزية والمحافظات وسبل التعاون مع الأمانات النوعية الأخرى داخل الحزب لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة.