شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام العالمى يواصل الإشادة بجهود مصر بشأن غزة والاستقرار فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد تقرير إحصائي شامل أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات عن "صورة مصر في وسائل الاعلام الدولية"، أن الإعلام الدولي تابع بشكل مكثف دور مصر وسياستها الداخلية والخارجية، في مختلف المجالات، وتأكد ذلك من خلال رصد وتحليل تناول وسائل الاعلام الدولية لشئون مصر الداخلية والخارجية خلال شهر مارس 2025.

وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن التقرير، الذي يصدر شهرياً، تحليلا لمجموعة واسعة من المواد الاعلامية التي تناولت ملف السياسة الخارجية المصرية خلال شهر مارس 2025 والتي بلغت حوالي نحو (685) تقريراً ومادة إعلامية تم نشرها في وسائل اعلام دولية من مختلف مناطق العالم الجغرافية، وجاء توزيع تلك المواد المنشورة بواقع 86 مادة نشرها الإعلام الأمريكي بنسبة 13% من إجمالي النشر الدولي، وبواقع 114 مادة إعلامية في الإعلام الأوربي بنسبة 16% من إجمالي النشر، و118 مادة في الإعلام الآسيوي وبنسبة 17% من إجمالي النشر، وفي إعلام العالم العربي بعدد 166 مادة وبنسبة 24% من إجمالي النشر ، و 180 تقريرا في إعلام دول الجوار بنسبة 26% من إجمالي النشر ويمكن تفسير هذا الارتفاع الكبير بكثافة اهتمام الإعلام الإسرائيلي بالموقف المصري من الحرب علي غزة وتداعيات ذلك علي العلاقات الثنائية بين البلدين ووصولها لمرحلة تهدد حتي معاهدة السلام بين البلدين، و21 مادة في إعلام أفريقيا وبنسبة 3% من إجمالي النشر الدولي.



175 وسيلة إعلامية دولية اهتمت بالسياسة الخارجية المصرية

وأشار التقرير الشهري الصادر عن هيئة الاستعلامات إلى أن هناك عدداً كبيراً من وسائل الاعلام الدولية من صحف ومواقع وقنوات اهتمت بنشر أخبار وتقارير عن توجهات وتحركات السياسة الخارجية المصرية خلال فترة الرصد (مارس 2025) بحوالي 175 وسيلة إعلام، منها 21 وسيلة من وسائل الاعلام الامريكية من أكثرها تكراراً: شبكة سي إن إن بالعربية وموقع قناة "الحرة"، وصحيفة "واشنطن بوست"، وصحيفة "نيويورك تايمز" وصحيفة "وول ستريت جورنال"، وصحيفة “نيويورك تايمز"، وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، وموقع أخبار الأمم المتحدة، وصحيفة" ذا هيل" الأمريكية، فضلاً عن عدد من وسائل الإعلام الكندية واللاتينية.. وغيرها.

ومنها 45 وسيلة من وسائل الإعلام الأوروبية من أكثرها تكراراً في النشر: وكالة رويترز البريطانية ووكالة الأنباء الفرنسية، وموقع وكالة تاس الروسية، وصحيفة الاندبندنت البريطانية، وشبكة بي بي سي البريطانية بالعربية والإنجليزية، ومجلة "الإيكونوميست" البريطانية، وموقع وكالة "Nova" الإيطالية، وموقع "سويس إنفو" السويسري، وموقع " دويتشه فيله" الألماني، وموقع "World Crunch" الفرنسي، والموقع الإلكتروني لصحيفة “El País” الإسبانية، وموقع صحيفة لوفيجارو الفرنسية، وموقع "الاتحاد الأوروبي" (EEAS) .. وغيرها.



الموقف المصري من العدوان على غزة الصدارة

أشار التقرير الشهري الصادر عن هيئة الاستعلامات أن الموقف المصري من الحرب الاسرائيلية علي قطاع غزة يأتي في صدارة قضايا السياسة الخارجية المصرية للشهر الثامن عشر علي التوالي مع ظهور بعض قضايا السياسة الخارجية المصرية الأخرى وهي علي مستويين: قضايا عامة مثل قضية سد النهضة والأزمة السودانية والموقف المصري من الأزمة السورية، وقضايا علاقات ثنائية لمصر مع بعض دول العالم وتحديداً خلال هذا الشهر مع كل من الإمارات ولبنان من العالم العربي، وإسرائيل من دول الجوار والصومال وأرتيريا وأثيوبيا من أفريقيا.. وغيرها وذلك بنسبة منخفضة أمكن حصرها إحصائيا وصلت لحوالي 10% من إجمالي المواد المرصودة بأجمالي (65 مادة من الإجمالي الكلي بالملف وهو 685 مادة مرصودة، في حين تزايدت القضية الأساسية إلى نسبة عالية جدا هذه الشهر بلغت 90% من المواد المرصودة بإجمالي (620) مادة من الإجمالي الكلي بالملف وهو 685 مادة مرصودة لهذا الشهر مارس 2025.



84% من وسائل الإعلام أشادت بالموقف المصرى

أشار تقرير "هيئة الاستعلامات" أنه من حيث الاتجاه العام للتناول الإعلامي الدولي لملف السياسة الخارجية المصرية، فقد لوحظ أن النشر في مجمله جاء متراوحا ما بين الموضوعي والإيجابي والقليل منه جاء سلبياً، حيث بلغت المواد التي اتسمت بالموضوعية (417) مادة من إجمالي (685) مادة بنسبة قاربت 61% منها (48) مادة من الأميركتين، و(75) مادة من أوروبا، و(84) من آسيا، و(91) من العالم العربي، و(8) من أفريقيا، و(111) من دول الجوار.

في حين بلغت المواد التي اتسمت بالإيجابية الواضحة (159) مادة من إجمالي (685) بنسبة قاربت الـ 23%، وتتمثل التوجهات الإيجابية في زيادة الإشادة الدولية بالجهود المصرية بالتعاون من كل من قطر والولايات المتحدة بعد التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار وهدنة الـ 42 يوما وبدء دخول المساعدات المصرية والدولية لقطاع غزة وصمود مصر ورفضها لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة، كما ظهرت التوجهات الإيجابية بوضوح في قضايا العلاقات الثنائية المصرية مع العديد من دول العالم خلال هذا الشهر وبخاصة مع الإمارات والصومال ولبنان، منها (20) مادة من الأمريكيتين، و(26) مادة من أوروبا، و(25) من آسيا، و(56) من العالم العربي، و(10) من أفريقيا، و(22) من دول الجوار.

في حين لم يظهر التناول السلبي إلا بحوالي 109 مادة من إجمالي (685) بنسبة قاربت 16% من إجمالي المواد، منها (18) مادة إعلامية من الأمريكيتين، و(13) من أوروبا، و(9) من آسيا، و(19) من العالم العربي، و(3) من إعلام أفريقيا و(47) من دول الجوار.. ويمكن تفسير هذا في ضوء استمرار ظهور بعض التوجهات السلبية وبخاصة لدي وسائل الإعلام الأوربية والأمريكية والإسرائيلية - تحديدا عند الحديث تداعيات الطرح الأمريكي عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن من ردود أفعال اتسمت بعضها بالسلبية، فضلا عن غلبة التوجهات السلبية لدي تناول الإعلام الإسرائيلي للموقف المصري من الحرب على غزة وتداعيات ذلك على العلاقات الثنائية بين البلدين ووصولها لمرحلة تهدد حتى معاهدة السلام بينهما.

ثم يفصل تقرير هيئة الاستعلامات بعض من النماذج المنشورة بالإعلام الدولي وتحمل التوجهات الإيجابية، والتي تطرقت إلى قضايا فرعية متعلقة بالموقف المصري من الحرب على غزة ومن أبرزها ما يلي:

▪ الإشادة الدولية بالجهود المصرية بالتعاون من كل من قطر والولايات المتحدة لاستمرارية وقف إطلاق النار.. سواء ظهرت في استقبال السيد الرئيس السيسي لزعماء وكبار المسئولين الدوليين أو في إجراء أو استقبال اتصالات هاتفية معهم خلال تلك الفترة (استضافة مصر للقمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية في 4 مارس 2025). أو ظهرت في جهود وتحركات وبيانات الخارجية المصرية وباقي أجهزة الدولة المصرية أو حتى التحركات الشعبية الرافضة للتهجير.

▪ تأييد عربي وإسلامي وأوروبي لخطة مصر لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها بتكلفة تقارب 53 مليار دولار.

▪ تزايد الدعم العربي والفلسطيني خاصة لموقف مصر والرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن.

▪ سعي مصر لاستضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الفترة القادمة لتوفير التمويل لخطة إعادة إعمار غزة.



وفيما يلي نماذج من حالات التناول الايجابي بوسائل الاعلام الدولية من مختلف مناطق العالم الجغرافية:

- نشرت وكالة الأنباء الاسبانية "EFE" تقريراً في 5 مارس 2025، تحت عنوان "الأمم المتحدة والدول العربية والإفريقية والاتحاد الأوروبي تدعم خطة مصر لإعادة إعمار غزة"، حيث حصلت مصر على دعم جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة لخطتها لإعادة بناء قطاع غزة وضمان قدرة السكان الفلسطينيين على العيش في غزة.



- نشر موقع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نسخته الإنجليزية، تقريراً بتاريخ 8 مارس 2025، تحت عنوان "لامي ووزراء الخارجية الأوروبيون يؤيدون الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة"، حيث تتجنب الخطة البالغة قيمتها 53 مليار دولار (41 مليار جنيه إسترليني)، والتي أعدتها مصر واعتمدها الزعماء العرب، تهجير الفلسطينيين من القطاع، حيث قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إلى جانب نظرائه من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، إنهم يدعمون خطة مدعومة عربيا لإعادة إعمار غزة.



- نشرت صحيفة "القدس" الفلسطينية تقريرا في 18/3 تحت عنوان "الخارجية المصرية: نعمل على استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة" حيث قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن هناك مقترحا بأن يدرس مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في قطاع غزة والضفة الغربية، تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده عبد العاطي في القاهرة مع سفراء أجانب وممثلي سفارات ومنظمات دولية حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بغزة؛ وفق بيان للخارجية المصرية. أبرز النماذج للتوجهات الموضوعية في الاعلام الدولي مرتبة من الاقدم للأحدث حسب تطور الموقف المصري من الحرب على غزة:



- نشر موقع قناة "الحرة" الأمريكية في 2/3/2025، تقريراً من "واشنطن"، بعنوان "تعليق من مصر والسعودية على قرار إسرائيل وقف مساعدات غزة"، حيث أعربت وزارة الخارجية السعودية أول أمس "الأحد" عن "إدانتها واستنكارها" قرار الحكومة الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. موضحة أن ذلك "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا مباشرا بقواعد القانون الدولي الإنساني". من جانبها، أدانت مصر القرار الإسرائيلي بوقف المساعدات و"غلق لمعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية"، معتبرة أنها إجراءات "تعد انتهاكا صارخا للاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني".



- تحت عنوان (مصر: وزراء الخارجية العرب عرضوا خطة إعمار غزة على المبعوث الأمريكي) ذكر موقع قناة العالم الإيرانية فى (12/3/2025) أن قطر، استضافت اجتماعا ضم عددا من وزراء الخارجية العرب، بحضور المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، من أجل بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أن "وزراء الخارجية العرب المجتمعون عرضوا خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في 4 مارس 2025".



- أوردت وكالة "أنتارا" الإندونيسية تقريراً بتاريخ (13/3) تحت عنوان "مصر والولايات المتحدة تتفقان على التنسيق بشأن خطط إعادة إعمار غزة"، حيث اتفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف على مواصلة المشاورات والتنسيق بشأن خطة إعادة إعمار قطاع غزة كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع.



- نشرت صحيفة "Le Figaro" الفرنسية، تقريراً مقتضباً في 16 مارس 2025، بالاشتراك مع وكالة "فرانس برس"، تحت عنوان "غزة: مفاوضون إسرائيليون في مصر لبحث قضية الرهائن"، حيث يأتي الإعلان الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" بعد يوم من إعلان إسرائيل أنها تواصل المحادثات مع حماس. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن مفاوضين إسرائيليين يتواجدون في مصر، حيث يبحثون مع الوسطاء المصريين قضية الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، في إطار المحادثات بشأن استمرار التهدئة في غزة.



- أورد موقع قناة "India TV" الإخباري الهندي تقريراً بتاريخ (19/3) تحت عنوان "غزة ستتطور دون طرد الفلسطينيين.. تعرف على خطة مصر"، فخلافا لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنمية غزة من خلال إخلاء سكانها، تخطط مصر لإعادة إعمار غزة دون طرد الفلسطينيين من قطاع غزة. قالت صحيفة الأهرام المصرية الرسمية إن الاقتراح يدعو إلى إقامة "منطقة آمنة" داخل غزة حيث يمكن للفلسطينيين العيش فيها في البداية، بينما تقوم شركات البناء المصرية والدولية بإزالة الأنقاض والهياكل الأخرى من قطاع غزة ثم البناء هناك. ثم أورد تقرير الاستعلامات نماذج من تغطية الإعلام الدولي للموقف المصري من الأزمة السورية:

- نشر موقع "سي إن إن بالعربية" الأمريكية، فى ٥/٣/٢٠٢٥، تقريراً بعنوان ""جناحان لطائر واحد".. هذا ما قاله أحمد الشرع عن العلاقة بين سوريا ومصر"، حيث أكد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، "أحمد الشرع"، أن سوريا ومصر "جناحان لطائر واحد" وذلك في معرض حديثه عن مشاركة سوريا في القمة العربية التي أُقيمت في القاهرة. وقال "الشرع" في حوار سريع مع قناة "العربية" السعودية: "علاقتنا مع العرب بشكل عام بُنيت قبل القمة العربية والكثير من القادة العرب زاروا دمشق والسيد وزير الخارجية زارهم وأنا قمت ببعض الزيارات".

- نشر موقع صحيفة "الوطن" الكويتية تقريرا تحت عنوان "وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان التوترات الأخيرة بمناطق الساحل السوري" في (10/3)، حيث بحث وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي الاثنين هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان مستجدات الأوضاع في سوريا وما شهدته مناطق الساحل السوري مؤخرا من توترات.

ثم أورد تقرير الاستعلامات نماذج من تغطية الاعلام الدولي للموقف المصري من الازمة السودانية:

- فعلي سبيل المثال وتحت عنوان "مستشار الميرغني: مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار السودان"، ذكر موقع "سودان تريبيون" السوداني، الإثنين 17 مارس 2025، أن مستشار رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" "حاتم السر" أكد أن مصر بقيادة الرئيس "السيسي" تشكل صمام الأمان للمنطقة وتقوم بأدوار إيجابية تتناسب مع تاريخها العظيم وتسعى لحل المشكلات الإقليمية وخلق فرص للسلام والاستقرار وأضاف في تصريح صحفي الأحد أن مصر لعبت وستلعب دورًا محوريًا في الدعم السياسي الواسع إقليميًا ودوليًا لوحدة السودان واستقراره وسيادته. وتابع "السر" قائلًا الشعب السوداني يحمد لمصر موقفها المعلن والثابت والواضح منذ اليوم الأول لبداية الأزمة بضرورة الحفاظ على وحدة السودان ورفض أي محاولات تهدد وحدته وسيادته وسلامة أراضيه وعدم السماح لأي طرف باستغلال ظروف الحرب لتكريس واقع جديد على الأرض أو المساس بوحدة السودان الإقليمية أو إحداث تغييرات تمس هوية السودان وثوابت شعبه.

وأخيرا أورد تقرير الاستعلامات نماذج من تغطية الاعلام الدولي لعلاقات ثنائية مصرية من العديد من دول العالم من مختلف المناطق الجغرافية خلال شهر مارس 2025

- عربياً وبشأن العلاقات مع الإمارات نشر موقع قناة "TV BRICS" الروسية، تقريراً فى 24/3/2025، بعنوان "رئيسا الإمارات ومصر يعقدان محادثات في القاهرة". حيث التقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، في القاهرة، بفخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي". وناقش الزعيمان خلال اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، الشريك في قناة بريكس. وركز اللقاء على التنمية والاقتصاد والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والازدهار. وأكد الرئيسان التزامهما بتعزيز العلاقات الوثيقة بين الإمارات ومصر، وتعزيز التعاون في جميع المجالات.

- عربياً وبشأن العلاقات مع لبنان نشر موقع "24 الإخباري" الإماراتي تقريرا تحت عنوان "عون يدعو السيسي إلى زيارة لبنان" في (5/3) نقلا عن "د ب أ"، حيث وجه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون برقية شكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبيل مغادرته مصر عائداً إلى بيروت، بعد مشاركته في القمة العربية غير العادية التي عقدت في مصر، متمنياً أن تلقى قرارات القمة المتابعة والتطبيق.

- أفريقياً أيضاً وبشأن العلاقات المصرية مع ارتيريا تحت وعنوان "إريتريا ومصر ترفضان دور الدول غير المشاطئة في أمن البحر الأحمر"، ذكرت صحيفة "Addis Standard" الإثيوبية وموقع "الصومال الجديد" وموقع وزارة الإعلام الإريترية الإثنين 24 مارس 2025، حيث رفضت إريتريا ومصر تدخل الدول غير المشاطئة في أمن البحر الأحمر وأكدتا أن إدارة الممر المائي يجب أن تقودها الدول الساحلية وذلك عقب زيارة وزير خارجية إريتريا "عثمان صالح" إلى العاصمة المصرية القاهرة الأحد، حيث سلم رسالة من الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي" إلى الرئيس "السيسي" الذي ردّ بالتأكيد على التزام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية وأضاف أن المحادثات ركزت على الاستقرار الإقليمي والتعاون الأمني.

