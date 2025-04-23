شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ 43 لتحرير سيناء.

جاء فيها :

فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية- القائد الأعلى للقوات المسلحة

تحية إعزاز وتقدير لفخامتكم، وبعد..

يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن نرفع إلى فخامتكم أصدق آيات التهاني، مقرونة بأطيب التمنيات القلبية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والخير، لمواصلة مسيرة الانتصارات والنجاحات التي تحققها مصر ومؤسساتها الوطنية وشعبها العظيم تحت قيادتكم الحكيمة، إذ نستلهم من هذه الذكرى الوطنية العطرة حجم التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة المصرية، وحجم العطاء الذى بذله رجال الدبلوماسية المصرية لاستعادة الأرض المقدسة في سيناء الغالية على كل مصري.

وانتهز هذه المناسبة الوطنية لأؤكد لفخامتكم على وقوفنا جميعا خلف قيادتكم الحكيمة من أجل رفعة مصر؛ حفظها الله وطنًا آمنًا، وشعبًا عزيزًا. وحفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم في سبيل بناء حاضر وطننا الغالي ومستقبله.

وكل عام وفخامتكم بخير.

