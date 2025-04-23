شكرا لقرائتكم خبر عن "الكرسى الشاغر" وفقا للقانون والدستور الرسولى الفاتيكانى.. عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مرحلة الكرسي الشاغر لبابا الفاتيكان"، استعرض خلاله الدخول في مرحلة تحطيم "خاتم الصياد"، واختيار البابا الجديد من خلال اقتراع سري يُعرف بـ"الكونكلاف"، ومجمع الكرادلة يتولى الشئون مؤقتا، و5 مرشحين محتملين لخلافة البابا، لازالت دول العالم تُرسل تعازيها للفاتيكان، وتنعى وفاة قداسة البابا فرنسيس عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد مسيرة بابوية دامت 12 عامًا، كان فيها صوتًا عالميًا للمحبة والسلام والرحمة والتواضع، ومدافعًا صادقًا عن الفقراء والمهمّشين.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على مرحلة إختيار بابا الفاتيكان الجديد، أو ما يُعرف بمرحلة "الكرسي الشاغر" من خلال القوانين واللوائح المنظمة لهذا الأمر، فوفقًا للتقاليد الكنسية، تُتخذ عدة إجراءات بعد إعلان وفاة البابا رسميًا، أبرزها تحطيم "خاتم الصياد" الذي يُعد رمزًا للسلطة البابوية، وذلك لضمان عدم استخدامه في إصدار أية وثائق جديدة، ويلي ذلك فترة حداد تستمر لتسعة أيام، يتم خلالها نقل جثمان البابا إلى كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، ليُعرض على المؤمنين لإلقاء نظرة الوداع، على أن تُقام الجنازة عادة في غضون أربعة إلى ستة أيام من تاريخ الوفاة .

وإليكم التفاصيل كاملة:

الكنيسة الكاثوليكية تبدأ مرحلة "الكرسي الشاغر".. الأبرز تحطيم "خاتم الصياد".... واختيار البابا الجديد من خلال اقتراع سري يُعرف بـ"الكونكلاف"..ومجمع الكرادلة يتولى الشئون مؤقتا.. و5 مرشحين محتملين لخلافة البابا





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