شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن محسب يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكري تحرير سيناء، مؤكدا أن هذا اليوم المجيد سيظل رمزا للفخر والعزة، ومحطة فارقة في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف "محسب"، قائلا:" يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل محفورا في وجدان كل مصري، باعتباره يوما للكرامة الوطنية، ودرسا عظيما في الإصرار والصمود والعزيمة، حيث نجحت مصر بقيادة رجالها الأوفياء في استعادة كامل ترابها الوطني، من خلال مزيج فريد من البطولة العسكرية والحكمة السياسية، التي أبهرت العالم كله."

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ذكرى تحرير سيناء تعكس حجم التضحيات التي قدمها أبناء القوات المسلحة، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الفداء، وسطروا بدمائهم الزكية ملحمة خالدة في تاريخ النضال الوطني، مشددا على أن الشعب المصري بأكمله مدين لهؤلاء الأبطال، الذين بذلوا أرواحهم من أجل أن تظل راية الوطن مرفوعة، وكرامته مصونة.

وأشار "محسب"، إلى أن القيادة المصرية آنذاك استطاعت أن تمضي بخطى ثابتة نحو استعادة الأرض بالتحرك العسكري الحاسم في حرب أكتوبر المجيدة، ثم بالمفاوضات والوسائل الدبلوماسية التي قادتها الدولة المصرية بحنكة واقتدار حتى تحقق النصر الكامل ورفع العلم المصري على آخر شبر من سيناء، منوها عن أن هذه المناسبة يجب أن تكون فرصة لاستخلاص الدروس والعبر من ماضينا المجيد، والبناء عليها من أجل الحاضر والمستقبل.

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية تعزيز روح الانتماء والعمل والبذل والعطاء من أجل الحفاظ على ما تحقق، والمضي قدما في طريق التنمية والبناء الذي يقوده الرئيس السيسي في مختلف ربوع الوطن، مؤكدا أن تحرير سيناء كان استعادة لكرامة وهوية ومكانة وطن، لذلك يجب علينا أن نستكمل هذه المسيرة بالعمل الجاد والإخلاص في كل ميادين الحياة، وفاءا لتضحيات أبطالنا، وحفاظا على راية الوطن عالية خفاقة".