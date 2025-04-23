"الحوثي" تعلن مهاجمة هدفين إسرائيليين وحاملتي طائرات أميركيتين

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الإثنين، 21 إبريل 2025، أنها هاجمت بثماني طائرات مسيّرة وخمسة صواريخ، هدفين إسرائيليين وحاملتَي طائرات أميركيتين.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيي سريع، في بيان متلفز: "نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين".

وتابع: "استهدفت أولاهما هدفًا حيويًا للعدو الإسرائيلي بمنطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيّرة من نوع يافا"، دون مزيد من التفاصيل.

"فيما استهدفت الأخرى هدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيلي بمنطقة أم الرشراشِ (إيلات)، بطائرة مسيّرة من نوع صماد1"، وفق البيان.

وأكد أن العمليتين تمثلان "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي، وبدعم أميركي، على إخواننا في غزة ".

المصدر : وكالات