قوى الأمن: تمديد دوام عمل مكاتب السّجل العدلي استثنائيًّا أيّام الأربعاء خلال مهلة التّرشيحات للانتخابات البلديّة

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "سيتم وبشكلٍ استثنائي، تمديد العمل في مكاتب السّجل العدلي حتى السّاعة 24,00 (منتصف الليل) من اليوم الأخير المحدّد لقبول تصاريح التّرشيح للانتخابات البلديّة والاختياريّة العامّة في مختلف المحافظات"، وذلك بناءً على قرار وزير الداخلية والبلديّات أحمد الحجّار، وبهدف إفساح المجال أمام جميع المرشّحين لاستكمال المستندات المطلوبة ضمن المهل القانونيّة.

وأشارت إلى أنّ ذلك سيشمل أيام الأربعاء في 23 نيسان و30 نيسان و7 أيار و14 أيار.