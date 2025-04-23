وديع الخازن في ذكرى الإبادة الأرمنية: نحيّي أرواح الشهداء ونتمنى أن ينعم لبنان بالاستقرار قريبا

أكّد عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، أن "في ذكرى المجازر بحق أكثر من مليون شهيد أرمني ومسيحي في بداية القرن الفائت، ان "أهمية الطائفة الأرمنية الكريمة تتجلى بأروع معالمها في المحنة التاريخية التي عاشتها خلال الحرب العالمية الأولى".

واعتبر في بيان "إنّ تجربتها المريرة تشبه إلى حد بعيد تجربة لبنان، الذي رزح على غرارها تحت أهوال الظلم العثماني وقدّم الشهداء في سبيل إنقاذ حريته على أعواد المشانق في برجنا وسط بيروت. ولا يسعنا، في هذه المناسبة، إلا أن نحيّي أرواح الشهداء الأرمن في هذه الذكرى الأليمة، آملين أن ينعم لبنان قريباً بالاستقرار، ويكفي شعبه ذلّ الحاجة والفقر والجوع والمرض، وينعم بالسلام الذي يستحقّه وينشده منذ مطلع استقلاله".