افتتاح ورشة عمل إقليمية لمنظمة المرأة العربية برعاية السيدة الأولى

رعت السيدة الأولى نعمت عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، افتتاح ورشة عمل اقليمية حول: "دور الحضانات في توسيع أفق اقتصاد الرعاية... نحو مزيد من الفرص والعدالة للنساء"، وذلك من تنظيم منظمة المرأة العربية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، والإسكوا.

وتُنفذ هذه الورشة التي ستقام على مدار ثلاثة أيام، ضمن إطار اتفاقية الشراكة بين منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال برنامج "تقدِر" الإقليمي، وهو مبادرة فريدة بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا)، وGIZ.