شكرا لقرائتكم خبر عن صور| إجلاء السكان في نيوجيرسي الأمريكية هربًا من حريق غابات ضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلع حريق غابات ضخم في ولاية نيوجيرسي الأمريكية أمس، تسبب في إجلاء بعض السكان وإغلاق طريق سريع رئيسي.

وقالت السلطات: إن أكثر من 1300 مبنى مهدد، وانقطعت الكهرباء عن معظم مناطق بارنيجيت، وصدر أمر إخلاء إلزامي لعدد غير محدد من المباني في بلدة لاسي، وفُتحت ملاجئ في بعض المواقع.

وأفاد مسؤولو الإطفاء أن الحريق التهم أكثر من 9ر11 كم من الأراضي، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.