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صور| إجلاء السكان في نيوجيرسي الأمريكية هربًا من حريق غابات ضخم

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واس - نيوجيرسي 0 تبليغ

صور| إجلاء السكان في نيوجيرسي الأمريكية هربًا من حريق غابات ضخم

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الدمام - شريف احمد - اندلع حريق غابات ضخم في ولاية نيوجيرسي الأمريكية أمس، تسبب في إجلاء بعض السكان وإغلاق طريق سريع رئيسي.
وقالت السلطات: إن أكثر من 1300 مبنى مهدد، وانقطعت الكهرباء عن معظم مناطق بارنيجيت، وصدر أمر إخلاء إلزامي لعدد غير محدد من المباني في بلدة لاسي، وفُتحت ملاجئ في بعض المواقع.
وأفاد مسؤولو الإطفاء أن الحريق التهم أكثر من 9ر11 كم من الأراضي، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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