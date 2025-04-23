شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: شائعات الإخوان تستهدف مصالح المواطنين والدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الأكاذيب والشائعات بهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية والنيل من مكتسبات الشعب.

وأوضح البرديسي فى تصريحات له، أن ما تروجه المنصات التابعة للجماعة من معلومات مضللة يستهدف ضرب ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتشويه النجاحات التي تحققت في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والأمني.

وأشار إلى أن هذه الحملات الممنهجة تأتي ضمن محاولات فاشلة لتعطيل مسيرة التنمية، داعياً إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدد الأمن القومي وتضر بمصالح المواطن المصرى.