شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعترف بتأثرها الكبير من خفض التمويل الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

ترامب يرفض دفع رسوم العضوية

هيكل تنظيمي جديد

تسريح الموظفين

الدمام - شريف احمد - أقر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس بأن خفض التمويل الأمريكي ترك الوكالة التابعة للأمم المتحدة مع فجوة ضخمة في الميزانية، ما سيجبرها على خفض عملياتها وتسريح موظفين.وقال جيبرييسوس للدول الأعضاء في المنظمة بحسب نص كلمته الافتتاحية: "الخفض المفاجئ في الدخل ترك لنا فجوة كبيرة في الرواتب، ولم يترك لنا خيارًا سوى تقليص نطاق عملنا وقوتنا العاملة".وتستعد منظمة الصحة العالمية لانسحاب الولايات المتحدة التي كانت أكبر مانح لها حتى الآن، في يناير المقبل منها.وبالإضافة إلى ذلك، رفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع رسوم العضوية المتفق عليها لعامي 2024 و2025، مع تجميدها المساعدات الخارجية الأمريكية بشكل شبه كامل، بما فيها مساعدات ضخمة لمشاريع صحية في كل أنحاء العالم.كذلك، خفضت عدد من البلدان الأخرى إنفاقها على المساعدات الخارجية.وفي مواجهة هذا الوضع، بدأت منظمة الصحة العالمية التفكير في هيكل تنظيمي جديد قدمه تيدروس للموظفين والدول الأعضاء الثلاثاء.وأقر بأن "رفض الولايات المتحدة دفع إسهاماتها المقررة لعامي 2024 و2025، إلى جانب خفض المساعدات الإنمائية الرسمية من جانب بعض البلدان الأخرى، يعني أننا نواجه فجوة في الرواتب للفترة 2026-2027 تراوح بين 560 و650 مليون دولار".وأضاف أن الحد الأدنى لذلك "يمثل نحو 25% من تكاليف الموظفين حاليًا، لكنه شدد على أن هذا لا يعني بالضرورة خفض عدد الوظائف بنسبة 25%.ولم يحدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عدد الموظفين الذين سيجري تسريحهم، لكنه قال إن التأثير الأكبر سيكون في المقر الرئيسي للمنظمة في جنيف و"سنبدأ من الإدارة العليا".وتابع: "سنقلص فريق القيادة العليا في المقر الرئيسي من 12 إلى 7، وسيقلص عدد الأقسام أكثر من النصف، من 76 إلى 34.واستطرد: "إنها قرارات مؤلمة جدًا بالنسبة إلينا جميعًا"