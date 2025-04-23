شكرا لقرائتكم خبر عن بيان الموازنة الجديدة يكشف نمو القطاع السياحى 13.1% فى النصف الأول للعام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن النتائج الإيجابية للمبادرة الحكومية التي أُطلقت خلال العام المالي الجاري 2024/2025 لدعم قطاع السياحة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في البنية الفندقية، وذلك من خلال توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، بتمويل من وزارة المالية.

جاء ذلك في البيان المالي لموازنة العام المالي للعام المالي الجديد 2025/2026 والتي تناول في شق منه رصد مبادرات الحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2024.

وتُسهم المبادرة في إضافة نحو 250 ألف غرفة فندقية جديدة إلى السوق، ما ساعد في خلق نحو 45 ألف فرصة عمل مباشرة، وقد تحملت الموازنة العامة للدولة تكلفة سنوية تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه لتنفيذ المبادرة.

وتُعد هذه الخطوة جزءا من خطة الدولة لتعزيز مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي، حيث سجل القطاع معدل نمو قوي بلغ 13.1% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024/2025.