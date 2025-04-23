شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للإعلام السياحى يمنح الصحفية نجوى سليم جائزة أفضل تحقيق صحفى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد العربي للإعلام السياحي فوز مصر بثلاث جوائز دولية في مجال الإعلام السياحي لعام 2025، حيث فازت الصحفية نجوى سليم بجائزة أفضل تحقيق صحفي في الوطن العربي عن موضوعها حول معبد كوم أمبو والمنشور بجريدة صوت البلد، كما فاز الكاتب الصحفي مصطفى النجار عن برنامجه "المواجهة" المذاع على قناة القاهرة والناس، والكاتب الصحفي السيد الدمرداش بجائزة أفضل محتوى سياحي على منصة يوتيوب.

جاء ذلك خلال احتفالية أقامها الاتحاد في أحد فنادق القاهرة، بحضور وزير السياحة الأسبق هشام زعزوع، والنائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى جانب كوكبة من نجوم الإعلام السياحي في مصر والوطن العربي.

وقد هنأ الوزير الأسبق هشام زعزوع الفائزين، وقام بتسليمهم الجوائز، مشيدًا بجهودهم في دعم الإعلام السياحي العربي.

من جانبها، أعربت النائبة نورا علي عن فخرها بفوز مصر بثلاث جوائز على مستوى الوطن العربي، معتبرة ذلك دليلاً على قدرة الإعلام المصري في الترويج للسياحة واختراق القضايا السياحية بفعالية عبر مختلف وسائل الإعلام.

وأشارت إلى اعتزازها بفوز الصحفية نجوى سليم على وجه الخصوص، لكونها أول سيدة مصرية تنال هذه الجائزة، مؤكدة أهمية دور المرأة في الإعلام السياحي، وداعية إلى دعم المزيد من الكفاءات النسائية في هذا المجال.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد العربي للإعلام السياحي احتفالية أخرى على هامش سوق السفر العربي في دبي مطلع مايو المقبل.