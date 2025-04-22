شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان بالنواب: موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ومشرف والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على الموقف المصرى الثابت والمشرف تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى تمسك مصر بمبادئها الراسخة فى هذا الملف على مدار السبعين عامًا الماضية، وفى مقدمتها التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد رضوان، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بالعرض الذى قدمه الوفد المصرى خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان فى جنيف، مؤكدًا أن نتائجه كانت إيجابية، وعكست تقدير المجتمع الدولى للجهود المصرية، كما ظهر جليًا فى التصريحات التى صدرت لاحقًا والتى جاءت بمعظمها داعمة لموقف مصر.

من جانبه، قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن النجاح الذى تحقق فى جنيف ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير من مجلس النواب، مضيفا : "ولا أبالغ أن قلت إننا ما كنا لنصل إلى هذا المستوى لولا دور البرلمان، بشهادة الشعب المصرى أولًا والمجتمع الدولى ثانيًا".

وأضاف عبد العاطى، أن هذا النجاح لم يكن نتيجة جهود اللجنة العليا لحقوق الإنسان فقط، بل يعود الفضل فيه إلى البرلمان الذى وفر الأساس التشريعى اللازم، وفى مقدمته قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب الخطوات العملية التى اتخذتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.