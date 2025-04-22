شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: البرلمان اكتسب ثقة برلمانات أجنبية وتصحيح الصورة المغلوطة عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية، بدعم من البرلمان، نجحت فى كسب ثقة العديد من البرلمانات الأجنبية، وكان لذلك دور كبير فى تصحيح الصورة المغلوطة حول الأوضاع فى مصر، قائلا : لا يزال الطريق طويلا لتفكيك تلك السرديات الخاطئة التى تصل فى بعض الأحيان إلى حد المؤامرة.

وقال "عبد العاطي" خلال مشاركته فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، أن هناك متابعة مستمرة وتقييمًا دوريًا لمدى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتم تقديم تقارير دورية توضح حجم الإنجاز المحقق فى هذا الإطار.

وأضاف "عبد العاطى"، إن اللجنة الفنية التابعة للجنة العليا لحقوق الإنسان، التى يرأسها، تبذل جهدًا كبيرًا بالتنسيق مع البرلمان لإعداد وتقديم حزمة من التشريعات التى أسهمت بشكل ملموس فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وأشار عبد العاطى، إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى مستوى الوعى بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه لا يمكن تعزيز هذا الملف دون أن يكون المواطن على دراية كاملة بحقوقه، وهو ما ساهمت فيه جهود البرلمان والحكومة بشكل فعال.



ولفت عبد العاطى، إلى أن البرلمان ساهم فى إقرار مجموعة من التشريعات التى كان لها أثر إيجابى ملحوظ على تحسين أوضاع المواطنين، موضحًا أن من حق الشعب المصرى أن ينال حياة كريمة تضمن له السكن اللائق، إلى جانب تمتعه بحقوقه المدنية الأساسية، وعلى رأسها احترام كرامته وحقوقه الإنسانية.

ونوه عبد العاطى، بالدور الكبير الذى قامت به المؤسسة التشريعية فى دعم وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية – الذى وصفه خلال الجلسة العامة بأنه "ثورة تشريعية" – يعد من أبرز الأمثلة على هذا التوجه.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن تلك التشريعات لم تصدر لإرضاء أى طرف خارجى، بل جاءت استجابة لحق المواطن المصرى فى إطار قانونى وتشريعى يعزز من احترام وصون حقوقه.