شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد القاضى: دعوات تفجير قبة الصخرة تصعيد خطير يستفز مشاعر المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النائب محمد عزت القاضى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالغ إدانته واستنكاره للدعوات التحريضية التى أطلقتها منظمات استيطانية إسرائيلية متطرفة، والتى تحُث على تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، معتبرًا أن هذه التصريحات تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة واستفزازا فجا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأكد النائب أن تلك الدعوات تكشف عن نهج متطرف يُهدد السلم الإقليمى وينتهك بشكل صارخ كافة المواثيق الدولية، مشددًا على ضرورة وقف جميع الانتهاكات داخل الحرم القدسى الشريف، وعدم السماح بالمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لحالة الاستقرار الهشة فى المنطقة.

ودعا القاضى المجتمع الدولى إلى اتخاذ موقف حاسم إزاء هذه التجاوزات، والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التى تُقوض فرص السلام وتنتهك أحكام القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

وفى ذات السياق، أشاد النائب محمد عزت القاضى بالموقف المصرى الراسخ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، مؤكدًا أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لوقف التصعيد وحماية المقدسات والعمل من أجل تحقيق حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.