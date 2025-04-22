شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تعزيز التنسيق بالملف الحقوقى والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان عصر اليوم الثلاثاء، لقاء مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال طارق رضوان، إن اللقاء يأتي انطلاقا من إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وحرصًا على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية بملف حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، من خلال مناقشة أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، واستعراض المواقف الرسمية للدولة في المحافل الدولية والإقليمية، وكذلك التعاون في إعداد التقارير الدورية التي تُرفع إلى الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وشدد رضوان علي حرص اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات الدولية الصادرة بحق الدولة، وبحث دور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها. ختاماً، التباحث بشأن الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي قد تتناول أوضاع حقوق الإنسان محليًا، وسبل الرد الدبلوماسي عليها.