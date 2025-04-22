شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم التحالف الوطنى لدوره البارز فى مؤتمر غيث لتمكين الشباب ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

انعقدت جلسة حوارية هامة بعنوان "التكامل بين رؤية الدولة والمؤسسات الأهلية لتمكين الشباب ذوى الإعاقة"،ضمن فعاليات مؤتمر غيث لتمكين الشباب ذوى الإعاقة.

جاء ذلك بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء، من بينهم: هبة زيدان، رئيس قطاع الشراكات بمؤسسة غيث للتنمية المجتمعية؛ محمد الكيلانى، مسؤول ملف ذوى الإعاقة بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي؛ ولاء سالم، مدير مشاريع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الدكتورة علياء أحمد، المدير التنفيذى لمؤسسة داون المصرية؛ مهندس علياء صالح، مدير إدارة التدريب وريادة الأعمال بمؤسسة “حياة كريمة”؛ والدكتور مصطفى عطية، خبير الدمج المجتمعي.

و أكد محمد الكيلانى، مسؤول ملف ذوى الإعاقة بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على ضرورة وجود رؤية وطنية موحدة وشاملة لضمان حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على كافة حقوقهم وفرصهم المتساوية.

وأشار إلى أن مشاركته فى مؤتمر غيث تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاهتمام بملف ذوى الإعاقة على المستوى الوطنى ودعم الجهود المبذولة فى هذا الصدد.

كما شهدت الجلسة إبرازًا للدور المحورى الذى يضطلع به التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث أكد المشاركون على أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الأهلى، ودور مؤسسات التحالف الوطنى، لتحقيق تمكين شامل ومستدام.