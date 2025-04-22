شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال عن أتوبيسات شرق وغرب الدلتا: تسليم 73 أتوبيسا حتى 10 إبريل والان مع تفاصيل الخبر

كشف وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمى، تفاصيل نجاح مشروع تأهيل خطوط إنتاج الأتوبيسات، كأحد مشروعات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر التى تمضى الوزارة فيها قدما، حيث تم التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 100 أتوبيس لصالح شركتى شرق وغرب الدلتا بقيمة 921 مليون جنيه مصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المُنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التى خُصصت لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة للنهوض بقطاع الأعمال.



وقال شيمى، إنه تم تأهيل مصنع رقم 3 بتكلفة بتمويل من الشركة القابضة وتم البدء فى إنتاج أتوبيس على خط التجمع لعدد 28 محطة تجمع وجارى استكمال الإنتاج بمعدل 5 أتوبيسات أسبوعيا، وتم تسليم عدد 73 أتوبيس حتى 10 إبريل 2025، وجارى العمل على إنتاج 5 أتوبيسات / أسبوعيا.

ولفت شيمى، إلى أنه تم عمل صيانة 20 ألف كيلو متر لعدد 10 أتوبيسات حتى نهاية يناير 2025.

ونوه وزير قطاع الأعمال، إلى أنه فى يناير 2025 تم التعاقد على توريد 50 أتوبيس لصالح شركتى شرق وغرب الدلتا بقيمة 450.5 مليون جنيه، فضلا عن تلقى طلبات لمحافظة الإسكندرية توريد عدد 100 أتوبيس.