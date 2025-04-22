شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشيمى: 47 شركة رابحة 23/24 وانتهاء تطوير شركات الغزل والنسيج نهاية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمى، إن عدد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام يبلغ عددها 6 شركة قابضة تُساهم فى رؤوس أموال عدد 64 شركة تابعة و106 مشتركة، لافتًا إلى أن بلوغ عدد الشركات الرابحة خلال 2023/2024 نحو 47 شركة، مقابل 17 شركة خاسرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التى خُصصت لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة للنهوض بقطاع الأعمال.

وفى سياق متصل، استعرض وزير قطاع الأعمال ِأهم مشروعات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر نحو الاستدامة، وأبرزها تطوير مشروعات توطين صناعة الغزل والنسيج، والتى أكد أنه سيتم الانتهاء منها بالكامل نهاية ديسمبر 2025 جرى تنفيذها على 3 مراحل أساسية بتكلفة تقدر بنحو 65 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء من مشروعات المرحلة الثانية منها فى يوليو 2025.

ولفت محمد الشيمى، إلى أن تطوير مشروعات توطين صناعة الغزل والنسيج تشمل شركة مصر للغزل والنسيج (بالمحلة الكبري)، شركة مصر للغزل والنسيج وصياغى البيضا - كفر الدوار، شركة دمياط للغزل والنسيج، شركة مصر /حلوان للغزل والنسيج، شركة الدقهلية للغزل والنسيج، شركة مصر / شبين الكوم للغزل والنسيح، شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج (المنيا).

ونوه وزير قطاع الأعمال العام، فى كلمته، إلى العمل على دعم القطاع الخاص المرتبط بصناعة الغزل والنسيج.