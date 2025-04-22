فوج اطفاء بيروت اعلن سلسلة نصائح بشأن مواجهة العاصفة الرمليّة المرتقبة

اعلن فوج اطفاء بيروت سلسلة نصائح تتعلق بكيفية مواجهة العاصفة الرمليّة المرتقبة طالبا البقاء في الداخل، إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، استخدام فلاتر الهواء أو المكيّفات ذات الفلاتر لتنقية الهواء الداخلي، ارتداء الكمامات عند الخروج، شرب كمّيّات كافية من الماء، غسل الوجه والأنف والعينين.جيّداً في حال التعرّض للغبار، تفادي القيادة وقت اشتداد الغبار، تشغيل أضواء السيارة في النهار إذا اضطُررتم للقيادة، الاحتفاظ بأدوية الطوارئ وخاصّةً لمرضى الربو أو الحساسيّة في متناول اليد. وعدم التسبّب بإشعال النيران او استعمال المفرقعات الناريّة".

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