وزارة الصحة عمّمت ارشادات وقائية خلال العاصفة الرملية: لعدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة

نبّهت مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة، في بيان حول، أنه "ينصح المواطنين بشكل العام والأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية بشكل خاص (الأطفال، كبار السن، النساء الحوامل، الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وأمراض حساسية وربو) بملازمة منازلهم خلال العاصفة وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة".

وأكدت المصلحة، أنه "يفضل إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة طوال فترة العاصفة، ومن الأفضل ارتداء الكمامة عند الاضطرار للخروج خلال هذه الفترة، لا سيما للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات. كما تشدد الوزارة على أهمية شرب السوائل خاصة لدى الأطفال وكبار السن".

وشددت على "أهمية حفظ الأطعمة في البراد وعدم تركها مكشوفة للحشرات. كما تنصح باستهلاك الطعام مباشرة بعد طبخه، تجنبا لأي تسمم غذائي".

ولفتت الى أن "التغير المناخي في المنطقة وما يصاحبه من تقلب في درجات الحرارة يؤدي إلى توفر بيئة حاضنة للحشرات لا سيما الذباب والبعوض لذلك من المهم المحافظة على النظافة داخل وخارج المساكن وإزالة أي مياه راكدة قد يتكاثر فيها البعوض. كما تنصح الوزارة باستعمال الادوية المنفرة للبعوض على الجلد".

هذا وستقوم الوزارة بتحديث هذه الإرشادات عند حدوث أي مستجد.