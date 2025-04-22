رسامني إلتقى فضل الله وبحثا شؤونا إنمائية مناطقيه

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، حيث تم البحث في شؤون إنمائية مناطقيه ، ولاسيما صيانةالطرقات.

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