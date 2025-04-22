بوصعب: هناك إصرار ان لا يتم تأجيل الإنتخابات البلدية وأي إقتراح قانون يعرقلها أو يؤجلها لن يمر

ترأس رئيس مجلس نبيه بري إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر .

وأشار بو صعب، بعد الاجتماع، الى أن "بسبب الشغور الذي كان في موقع رئاسة الجمهورية وعدم إنتظام العمل التشريعي كان هناك عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب اليوم أن يصار كما إقترح بري بأن يكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة لفترة زمنية طويلة".

وأكد بو صعب، أن "كل المشاريع التي ارسلت من الحكومة تم إقرارها أو موجودة في اللجان أو أقرت بجلسات سابقة والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس، هناك إقتراحات تبين لنا انه من الافضل أن تأتي بصفة عادية لان القوانين التي تأتي بصفة معجل مكرر تتطلب إنتظار جلسة عامة للبت بصفة العجلة واذا لم تمر تحال الى اللجان بينما القوانين العادية أسبوعياً كان دولة الرئيس يحولها على اللجان".

وذكر أن "لا شيء إسمه قوانين موجودة في الجوارير كما يتكلم البعض، إما قوانين موجودة باللجان أو قوانين معجلة مكررة وجميعنا يعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي لذلك سيكون هناك جلسة خاصة كما فهما من دولة الرئيس لمناقشة كل القوانين ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا وغيرها انما اليوم تم إقرار جدول اعمال اعتقد من 23 بند".

وتابع بو صعب "بداية أول بند هو موضوع مشروع السرية المصرفية الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها وطبعا هناك عدة مشاريع قوانين ارسلت من الحكومة منها قوانين كنا بصدد مناقشتها واستردتها الحكومة ولايمكن مناقشتها الا بعد إعادتها الى المجلس من الحكومة مثل إستقلالية القضاء وهناك قوانين معجلة مكررة أيضا ستدرس منها الانتخابات البلدية".

وشدد على أن "هناك إصرار أن لايتم تأجيل الانتخابات البلدية، إن أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة ان يمر، خاصة ان موعد إقفال الترشيحات في إنتخابات جبل لبنان هو الاربعاء المقبل التأجيل غير وارد، وكما سمعنا من بري الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها".

وأوضح أن "النقاش سيكون حول بلدية بيروت والكلام الذي سمعناه من بري أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة الوحدة الوطنية والتي يجب المحافظة عليها بأي ثمن وهذا ما سيتم مناقشته، هناك البعض لديه وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، في النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن اقول من الآن المطلوب تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، موضوع المناصفة في بيروت هناك توافقا وطنيا عليه ، الجميع يريده ونأمل أن نصل الى توافق عليه في الجلسة العامة".

وأردف "الموضوع الثاني هناك قانون معجل مكرر سبق وناقشته الحكومة متعلق بالمباني المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي وأقرته الحكومة بمحاضر في جلستها الاخيرة حول كيفية إعادة الإعمار لهذه المباني وتسهيل مهمةإعادة الإعمار ، وهناك قانون معجل مكرر تقدمت به اليوم متعلق بقطاع التربية وهو التعديل على القانون رقم 2 والذي نشر بالجريدة الرسمية وصدر بتاريخ 3/4/2025".

وقال "كما يعرف الجميع انه بات لدينا قانون نافذ حكماً يتعلق بنظام التقاعد وصندوق التعويضات، وهذا الموضوع كان موضوع سجال على مدى سنة ونصف أو سنتين، هناك بعض المشاكل التي تؤدي الى تعثر تنفيذه من قبل المدارس".

وتابع "هناك ايضا قانون الايجارات، بعض النواب طلبوا ايقاف العمل به مؤقتا ، وهناك عدد من القوانين المعجلة المكررة سيتم مناقشتها".

وحول التعديلات على قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت، قال "هناك عدة اقتراحات حول مدينة بيروت ومنها اللوائح المقفلة للمحافظة على المناصفة، بيروت هي استثناء واي تعديل لن يؤثر على موعد الانتخابات في المدينه وسواها من الدوائر".

على صعيد آخر إستقبل بري في عين التينة رئيس المجلس الوطني الإتحادي في الإمارات صقر غباش والوفد المرافق حيث أقيم للضيف الإماراتي إستقبال رسمي عند مدخل المقر.