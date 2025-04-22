مكتب وزير الطاقة: الإدارة تجري إعادة نظر بالآلية المعتمدة لترخيص آبار المياه الجوفية

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطّاقة والمياه جو الصدي، أنّ "بناء على توجيهات الصّدي، تجري الإدارة إعادة نظر بالآليّة المعتمَدة لترخيص آبار المياه الجوفيّة، بالتّعاون مع خبراء متخصّصين من اللّجنة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا "الاسكو" ومن الجامعة الأميركيّة في بيروت، بناءً على مذكرة تفاهم بين الأخيرة والوزارة يجري تحضيرها".
وأشار في بيان، إلى أنّ "الصّدي قرّر فتح الباب أمام شركات جديدة مؤهّلة لإجراء:
- الدّراسات الطوبوغرافيّة والجيولوجيّة.
- دراسة مدى تأثير الآبار على المياه العموميّة والمياه الجوفيّة خاصّة.
- وضع تقرير فنّي يرتكز عليه في منح التراخيص.
على أن يتمّ اعتماد هذه الشّركات بناءً على دفتر شروط فني يُعدّ لهذه الغاية، ووفق الآليّات القانونيّة المعمول بها".
ولفت المكتب إلى أنّ "بالانتظار وتسييرًا لمصالح المواطنين، يتم درس ملفّاتهم وفق الآليّة القائمة حاليًّا".
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