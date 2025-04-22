أعلنت قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة زكرون – الكورة المواطنين: (م.د.)، (م.ع.)، (ع.ب.)، (ا.ز.)، والسوري (خ.ي.) لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات".
كذلك أعلنت أن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات أوقفت في بلدة حوش الحريمة – البقاع الغربي المواطن (خ.ح.) لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وأعتدة عسكرية".
وأكدت أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف أشخاص في الكورة والبقاع الغربي لإطلاقهم النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.