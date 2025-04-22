الجيش: توقيف أشخاص في الكورة والبقاع الغربي لإطلاقهم النار

أعلنت قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة زكرون – الكورة المواطنين: (م.د.)، (م.ع.)، (ع.ب.)، (ا.ز.)، والسوري (خ.ي.) لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات".

كذلك أعلنت أن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات أوقفت في بلدة حوش الحريمة – البقاع الغربي المواطن (خ.ح.) لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وأعتدة عسكرية".

وأكدت أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".