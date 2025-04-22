شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الـ5 الصحفيين تدعو لاجتماع للجمعية العمومية للانتخابات 2 مايو والان مع تفاصيل الخبر

دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الثالث للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 2 مايو 2025م إعمالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانون النقابة (76 لسنة 1970م).

ويتضمن جدول الأعمال ما يلي :-



1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.