شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يُحيل طلبات مناقشة حول توطين التكنولوجيا الصناعية وتعقيب الوزير للجنة المختصة والان مع تفاصيل الخبر

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرزق، رئيس مجلس الشيوخ، المناقشات الخاصة بطلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.

كما أحال طلبا مقدما من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وتعقيب محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال، للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثها وإعداد تقرير بشأنها.

ويناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدا الأربعاء، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة"، وتقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن "الأمن الغذائى في مصر.. التحديات والفرص في 2025".